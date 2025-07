وفاة كوني فرانسيس صاحبة أغنية Pretty little Baby عن عمرٍ يناهز 87 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 11:49 مساءً - توفيت مغنية البوب والممثلة كوني فرانسيس نجمة فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وصاحبة الأغنية الشهيرة Pretty Little Baby، التي انتشرت بشكلٍ واسع عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً، وذلك عن عمرٍ يناهز 87 عاماً.

مشاركة خبر وفاة كوني فرانسيس

https://www.instagram.com/p/DMN9lKRPiw6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMN9lKRPiw6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMN9lKRPiw6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شارك رون روبرتس صديق كوني فرانسيس ومدير أعمالها خبر وفاتها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "بقلبٍ حزين وحزنٍ شديد، أنقل إليكم نبأ وفاة صديقتي العزيزة كوني فرانسيس الليلة الماضية"، وأضاف: "أعلم أن كوني ستوافق على أن يكون معجبوها من أوائل من علموا بهذا الخبر الحزين".

وقد توفيت فرانسيس بعد أن عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية دخلت على إثرها المستشفى وهي تعاني من بعض اآلام، مما اضطرها لإلغاء بعض حفلاتها في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وفقًا لمنشورات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مشوار فني وPretty Little Baby علامة فارقة

لم يكن النجاح سهلاً في البداية بالنسبة لـ كونين فرانسيس، حيث رفضتها العديد من شركات الإنتاج قبل أن توقع عقدًا مع شركة إم جي إم عام 1955، التي أصدرت لها أغنيتها المنفردة الأولى Freddy. وبعد أن كادت ترك العمل كمغنية والإلتحاق بالجامعة، أقنعها والدها بتسجيل أغنية قديمة بعنوان Who’s Sorry Now، لتحقق نجاحاً مبهراً أهلها لتقديم عدد آخر من الأغاني الناجحة مثل Lipstick on Your Collar، وStupid Cupid

ومن بين أغانيها الناجحة التي عادت للواجهة مرة أخرى مؤخراً، أغنية Pretty Little Baby التي صدرت عام 1962، والتي حظيت باهتمام جيل صغير بفضل انتشارها على منصات التواصل الإجتماعي مؤخراً خاصةً تيك توك.

ولم يكن نجاحها مقتصراً على الأغاني فقط، بل أثبتت نفسها كممثلة، حيث لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام.

في عام 1974، نجت فرانسيس من إعتداء وسرقة في غرفتها الفندقية بعد حفلٍ موسيقي في مدينة نيويورك. وبعدها بـ 3 سنوات، انقطعت فترة عن الغناء بسبب جراحة أنفية أفقدتها صوتها الغنائي، مما تطلب عمليات جراحية لاحقة ووقتًا طويلاً للتعافي، كما عولجت من اضطراب ثنائي القطب.

قد ترغبين في معرفة ما هو اضطراب ثنائي القطب وما هي علاجاته؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».