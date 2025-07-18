“موسم الرياض” يوقّع رعاية الشراكة بين “لا ليغا” و”ثمانية” لتقديم تحسينات أساسية في البث التلفزيوني للدوري السعودي

وقّع موسم الرياض، يوم (الخميس)، في العاصمة البريطانية لندن، مشروع الشراكة بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، وشركة “ثمانية” الناقل الحصري للبطولات السعودية، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG).

ووقّع عقد الرعاية عن موسم الرياض سعادة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن “لا ليغا” رئيس الرابطة خافيير تيباس، وعن ثمانية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثمانية عبدالرحمن أبومالح، وذلك بحضور الرئيسة التنفيذية لمجموعة SRMG الأستاذة جمانا بنت راشد الراشد وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة ألفا الأستاذ فيصل الخميسي

وفي تصريح له، أكد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن رعاية موسم الرياض لهذه الشراكة النوعية تأتي امتدادًا لجهوده في ترسيخ الحضور العالمي للموسم، مشيرًا إلى أن توقيع رعاية الدوري الإسباني “لا ليغا” في العام الماضي شكّل محطة مهمة في هذا المسار، وتُعد هذه الخطوة الجديدة استمرارًا لهذا التوجه نحو تعزيز مكانة موسم الرياض في مجالات متنوعة تسهم في انتشاره دوليًا.

من جهته، قال خافيير تيباس: “يسعدنا التعاون مع موسم الرياض وثمانية لتعزيز معايير الإنتاج السمعي البصري لدوري روشن السعودي، والذي نتمتع بالفعل بعلاقة تعاون مثمرة معه. نحن ننطلق من قاعدة صلبة، حيث يتم إدارة الإنتاج السمعي والبصري للدوري من قبل محترفين ذوي كفاءة عالية، وسيكون من دواعي سرورنا العمل إلى جانبهم لتقديم تجارب بث أكثر تميزًا”.

وأضاف: “في لاليغا، نؤمن بأهمية مشاركة معارفنا وخبراتنا لدعم تطوير كرة القدم على المستوى العالمي، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة كرة القدم السعودية نحو مزيد من الحضور الدولي”.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى “لا ليغا” تقديم استشارات وخدمات فنية متخصصة تهدف إلى رفع جودة البث السمعي والبصري، بما يعكس أعلى المعايير المعتمدة في نقل مباريات الدوري الإسباني. بما يهدف إلى مواءمة تجربة المشاهدة في الدوري السعودي مع مثيلتها في “لا ليغا”، من حيث الإخراج الفني، وتوزيع الكاميرات، وجودة الصوت، إلى جانب تقديم الإرشاد حول أساليب الإنتاج الحديثة ومعايير البث الاحترافية.

وتشمل الاتفاقية أيضاً، توسيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوزيع إضاءة الملاعب، ووضع دليل إرشادي فني متكامل للإنتاج التلفزيوني.

وستتولى لاليغا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الفرق المحلية العاملة في مجال الإنتاج، بما يضمن نقلًا تدريجيًا وفعّالًا للمعرفة في القطاع السمعي والبصري داخل المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون لاليغا بشكل وثيق مع الجهات المعنية في السعودية على تطوير استراتيجية شاملة لمكافحة القرصنة، تهدف إلى حماية المحتوى الترفيهي والرياضي عالي الجودة داخل المملكة.

ويشرف على هذا المشروع رئيس “لا ليغا” خافيير تيباس، مقدماً دعمه الكامل من خلال فريق متخصص يضم خبراء في إنتاج المحتوى السمعي البصري، وإدارة المشاريع، والتنسيق المحلي من خلال مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إشراف عام من المملكة.

وتأتي هذه الشراكة، برعاية موسم الرياض، بهدف تقديم تجربة مشاهدة ثرية ومتكاملة، تُسهم في رفع جودة المحتوى وتعزيز تفاعل الجمهور مع الفعاليات محليًا وعالميًا.