أخبار من السعودية.. خدمة شحن جديدة تعزز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الصين

خدمات ميناء جدة الإسلامي

أهمية ميناء جدة الإسلامي

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 08:19 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "BOS" إلى ميناء جدة الإسلامي.وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية موانئ المملكة، وتوسيع شبكة خدماتها البحرية، ودعم كفاءتها التشغيلية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة في قطاع الموانئ، والقطاع البحري، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.وتعمل خدمة الشحن الجديدة على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الصين، من خلال 3 موانئ عالمية، تشمل تشينغداو، ونينغبو، ونانشا، بطاقة استيعابية تصل إلى (2,300) حاوية قياسية.ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد أكبر ميناء محوري في المنطقة، وأكبر موانئ ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.وتمر عبره (65%) من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر موانئ المملكة، وتبلغ مساحته (12) كلم، وعدد أرصفته (62) رصيفًا، متعددة الأغراض، وبطاقة استيعابية تصل إلى (130) مليون طن.