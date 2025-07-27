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السعودية تدعو لضبط النفس بين تايلاند وكمبوديا

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السعودية تدعو لضبط النفس بين تايلاند وكمبوديا

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بيروت - نادين الأحمد - أعربت المملكة العربية السعودية عن متابعتها بقلق للتصعيد الحدودي المتنامي بين مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا، مؤكدة على أهمية تغليب لغة العقل والحوار لتفادي تفاقم الأوضاع.

دعوة إلى الحوار وضبط النفس

وفي بيان رسمي، دعت المملكة الطرفين إلى الالتزام بضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والحوار المباشر كسبيل وحيد لحل الخلافات بين الدول.

دعم سعودي للسلام والاستقرار الإقليمي

تؤكد المملكة العربية السعودية موقفها الثابت الداعم لحل النزاعات الإقليمية عبر القنوات السلمية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا، ويمنع أي تداعيات إنسانية أو أمنية قد تنجم عن استمرار التوتر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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