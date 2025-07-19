بألبوم صور يضم ذكرياتهما.. رنا رئيس تحتفل بيوم ميلاد زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - بطريقة مميزة وبكلمات مليئة بالحب والرومانسية، استعرضت من خلالها ذكرياتهما معاً وقصة حبهما، احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بيوم ميلاد زوجها يسري علي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هكذا احتفلت رنا رئيس بيوم ميلاد زوجها!

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بيوم ميلاد زوجها، والذي يُعَد الأول له بعد زواجه منها. من خلال نشر ألبوم يضم صورهما ولحظاتهما المميزة والرومانسية معاً منذ سن الطفولة وحتى الآن، وذلك من خلال حسابها على "إنستغرام". وعلّقت على الصور بكلمات مميزة ومليئة بالحب.

حيث قالت رنا رئيس: "كانت طفولتي معه، كبرنا معاً، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية. واليوم، هو بجانبي. حبيبي لم يعُد ذلك الطفل؛ بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلُّ خلاياي في صوته. كل سنة وأنت رفيق عمري وحبيب أيامي".

وقد نال المنشور إعجاب جمهورها ومحبيها وعدد من الفنانين الذين تمنَّوا لهما حياة سعيدة، وهادئة. كما هنأوا زوجها بيوم ميلاده متمنين له يوم ميلاد سعيداً، ومزيداً من النجاحات في حياته.

علاقة رنا رئيس وزوجها في أغنية

وكانت الفنانة رنا رئيس قد طرحت الأغنية الخاصة بحفل زفافها، والتي أهداها لها زوجها يسري علي، وغناها خلال الحفل؛ حيث تُعبّر كلماتها عن مدى الترابط بينهما، وتماسك كلٍّ منهما بالآخر، وطبيعة علاقتهما مهما نشب من خلافات؛ حيث يتم تجاوزها سريعاً تحت عنوان "التسامح والمودة".

وتضمن الفيديو كليب، الذي طرحته رنا رئيس، عبْر حسابها على "إنستغرام"، مشاهد مختلفة من حفل الزفاف. فيما وجّهت الشكر لكل مَن ساعدها في خروج الحفل بشكلٍ مميز وراقٍ؛ حيث تلقت العديد من رسائل التهنئة، سواء من قِبل زملائها بالوسَط الفني أو جمهورها.

وتقول كلمات الأغنية: "صلّوا على النبي صلوا. عرسانّا الحلوين هالو. حكايتنا بدأت من كام سنة، حكاية عنوانها يسري ورنا. عشناها بنكمل بعضنا، حلمنا كتير نتجمع هنا، كل العيون شايفانا اتنين، بس إحنا اتنين غير أي اتنين، ساعات عاقلين، وساعات مجانين، ميدفيش قلبنا غير حضننا. إحنا شبه بعض في تفاصيلنا، اخترنا طريقنا وكملناه، عن بعض مفيش حاجة تفصلنا، عايشين على الحلوة وعلى المُرة، نزعل عادي بعديها نتصالح، يجي بكرة وننسى إمبارح، قلوبنا لبعضنا بتسامح. ميعديش يوم من غير ذكرى".

زواج رنا رئيس

يُذكر أن رنا رئيس قد احتفلت بحفل زفافها على يسري علي- من خارج الوسط الفني- يوم 5 مايو الماضي، وأُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى المُطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين، وعدد من الفنانين الذين حرَصوا على مشاركتها فرحتها، أبرزهم: بشرى، وفاء عامر، سلوى عثمان، ريهام عبد الغفور، هند عبدالحليم، روجينا، داليا البحيري، وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت رنا بإطلالة ملائكية بفستان زفاف ناعم منفوش كشف عن جمالها، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.



