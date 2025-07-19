4 شخصيات تخوض الإخراج لأول مرة في 2025.. تعرفوا إليهم

محمد صلاح العزب يدخل عالم الإخراج من بوابة "سفاح التجمع"

أحمد المرسي يُقدم "موسم صيد الغزلان"

محمد صادق يتعاون مع أحمد داود في "إذما"

https://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"ما تراه ليس كما يبدو".. خالد سعيد يخوض أولى تجاربه الإخراجية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - تشهد الفترة المُقبلة، دخول عدد من، عالم الإخراج، وتقديم أولى أعمالهم التي تحمل بصماتهم كمخرجين لأول مرة، حيث يستعدون لبدء التصوير قريبًا، بعد فترة طويلة من التحضير، حيث تُشكّل تلك التجارب تحديًّا كبيرًا بالنسبة لهم واختبارًا حقيقيًا لإثبات مواهبهم، بعد نجاح كبير حققوه في فروع فنية أخرى، مثل الكتابة والتصوير.ويُعد السيناريست محمد صلاح العزب، أحدث المنضمين إلى عالم الإخراج، حيث يخوض التجربة من خلال مسلسله الجديد "سفاح التجمع" والذي يحمل توقيعه كمؤلف أيضًا، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث نشر بوستر دعائيًا للمسلسل عبر حسابه على "فيسبوك"، مُعلقًا عليه بقوله: "قريبًا جدًا بإذن الله.. مين السفاح".وأثار مؤلف ومخرج "سفاح التجمع" الغموض حول بطل المسلسل، لاسيما وأن الفنان حسن الرداد، كان المرشح لتقديم دور البطولة، إلا أنه أعلن اعتذاره عن هذا المشروع، لانشعاله بأعمالٍ فنية أخرى، ومن المُقرر أنّ يكشف المنتج أحمد السبكي التفاصيل الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، نهاية العام الماضي، كما أعلن المنتج أيمن يوسف تقديمه مسلسلًا هو الآخر يحمل الاسم ذاته، من تأليف جوزيف فوزي، وبطولة أحمد الفيشاوي.وبعد سنوات طويلة من العمل كمدير تصوير، يخوض أحمد المرسي تجربة الإخراج لأول مرة من خلال فيلم "موسم صيد الغزلان" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب أحمد مراد، فيما ستكون البطولة للفنان عمرو يوسف، والذي تعاقد على الفيلم بشكلٍ رسمي قبل أسابيع قليلة، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريبًا فور الانتهاء من كل التحضيرات.عمرو يوسف، أعرب عن سعادته البالغة لتعاونه الفني الأول مع الكاتب أحمد مراد، وكذلك التجربة الأولى لصديقه مدير التصوير أحمد المرسي، مؤكدًا في بيانٍ صحفي أنه تحمس للعمل كونها المرة الأولى التي يقتحم فيها عالم الخيال العلمي، إذ أعرب عن آماله بخروج التجربة بشكلٍ مختلف ومميز على السينما المصرية.وأضاف عمرو يوسف، أنّ "المنتج تامر مرسي من خلال شركته (سينرجي) سيوفر لهذه التجربة السينمائية المرتقبة، كل العناصر الإنتاجية والفنية التي ستساعد في وجود نوعية جديدة ومختلفة بالسينما المصرية".رواية "موسم صيد الغزلان" للكاتب أحمد مراد، صدرت عام 2017، وتدور أحداثها في مُستقبل بعيد، وفي توقيت مرور الُمَذَّنب بالسماء، يستيقظ "نديم" على وميضٍ بعدسته، "تم تسجيل حلم واحد" سيدة غجرية حمراء الشعر تقف في قاع البحر، ترفع رأسها لتنظر ناحيته. وبعد ساعاتٍ من حلمه، وفي أثناء إلقاء محاضرته على المسرح، يتفاجأ بالغجرية تجلس بين الحاضرين! في ذلك اليوم سيتلقى "نديم" دعوة لزيارة غير متوقعة، تجربة يتمنى الكثيرون خوضها.. ما داموا لا يدركون نهايتها.. فبعض الحقائق من الأفضل أن تبقى في الظلام.يمكنك قراءة.. محمد صادق الروائي الأكثر نشاطًا في السينما خلال 2025وبعد نجاحات طويلة في عالم الكتابة، يخوض الروائي، تجربة الإخراج الأولى من خلال فيلم "إذما" المأخوذ عن روايته والتي تحمل الاسم ذاته، وصدرت عام 2020، وتحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني"، حيث تدور أحداثها حول "عيسى" وفي عيد ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمة نكراء؛ تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلًا عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، عله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءًا.فيلم "إذما" يأتي من بطولة كل من: أحمد داود، وأحمد داش، وسلمي أبو ضيف وجيسيكا حسام، ومن المُقرر انطلاق التصوير فور الانتهاء من كل التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.وبعد سنوات طويلة من العمل كمخرج مساعد، في أعمال عدّة، مثل مسلسلات "خيط حرير"، و"زلزال" و"رسايل"، يخوض خالد سعيد، أولى تجاربه في عالم الإخراج ليتولى مشروعًا كاملًا، من خلال مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه في شهر أغسطس المُقبل، حيث يضم 7 حكايات مستقلة، كلّ منها مكونة من 5 حلقات فقطلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».