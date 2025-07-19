بعد تعرضه لكسر في القدم.. هكذا ظهر حسام حبيب في حفله بالسعودية وهذه رسالته لجمهوره

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - تعرض الفنان حسام حبيب لكسر في القدم وذلك أثناء البروفات النهائية، قبل حفله والذي يحمل عنوان "فورها أحاسيس"، والذي أُقيم أمس الجمعة 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة، وشارك حسام حبيب في الحفل مع عدد من المطربين وهم هيثم شاكر، كريم محسن، لؤي، محمد عدوية وأحمد فريد.
وعلى الرغم من الإصابة، إلا أن حسام حبيب قرر تقديم الحفل لحماسه الشديد في مقابلة جمهوره بالمملكة العربية السعودية، والذي يقابله للمرة الأولى.
ومن جهته حرص حسام حبيب على توجيه رسالة شكر وامتنان لهم على استقبالهم له، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام هذا الجمهور المميز لأول مرة في حياته، كما وجه حبيب رسالة شكر وامتنان للقيادة السعودية، إضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ووصف الحفلات التي تقدمها الهيئة بالمملكة بأنها نقلة نوعية حقيقية نحو الارتقاء بالمشهد الفني والثقافي في المملكة.
وقدم حسام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.
يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة، وذلك بعدما طرح أغنية "سيبتك" قبل أيام، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
كما انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.
هذا بالإضافة إلى مشاركته للمطرب رامي صبري في ألبومه الجديد من خلال أغنية "بحكيلك عن الأيام" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.
حسام حبيب يظهر بالجبيرة والعكاز على المسرحوأطل حسام حبيب على جمهوره على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالجبيرة والعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب جمهور جدة ومنحته احترام الجميع، والذين تفاعلوا معه أثناء أداء أغانيه.
نشاط فني لحسام حبيبجاء هذا الحفل بالتزامن مع حالة من النشاط الفني التي يعيشها حاليًا المطرب حسام حبيب بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملاً على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي.
