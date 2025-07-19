أرملة محمد رحيم غاضبة بسبب الذوق العالي والجمهور يدافع عن تامر حسني.. فما القصة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - عبّرت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم عن غضبها، بعد حذف مشاهد الراحل من فيديو كليب أغنية "الذوق العالي" للنجم تامر حسني و"الكينج" محمد منير، ووجهت رسالة تنتقد من خلالها فريق عمل الأغنية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أرملة محمد رحيم تنتقد فريق عمل أغنية "الذوق العالي"

كتبت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، من خلال حسابها على "فيسبوك" رسالة انتقدت من خلالها فريق عمل أغنية "الذوق العالي"، وذلك بعد حذف مشاهد الراحل من الكليب، حيث كتبت: "اقفل براحتك الفيديو وبرضه حق الميت واليتيم مش هسيبوا يروح... وفكر في كذبة مقنعة وانت طالع تقولها للجمهور".

منشور أنوسة كوتة عبر حسابها على فيسبوك

الجمهور يدافع عن تامر حسني

وقد تفاعل الجمهور مع منشور أنوسة كوتة، مدافعين عن تامر حسني وفريق عمل الأغنية، وانهالت التعليقات على منشورها، والتي جاءت كالتالي: "ياريت بلاش تشوهي صورة تامر لأنك عارفة كويس إنه إنسان مخلص لكل أصحابه. كفاية ترندات على حساب ناس ميستهلوش اللى بيحصل ده"، "الراجل الله يرحمه مات وتامر قاصده إنه ميحطوش وسط موسيقى وأغاني وهو ميت ده كده عمل معاه حاجة حلوة مش وحشة ده يوم العزا ماسابكيش لحظة".



مقطع فيديو يؤكد مشاركة محمد رحيم في الكليب

لم تكتفِ أنوسة كوتة بالمنشور، بل دعمت كلامها بنشر مقطع محذوف يوضح ظهور الراحل ومشاركته في الفيديو كليب، إلى جانب الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقي أحمد طارق.



تامر حسني عن محمد رحيم: "ملحن عبقري"

من جهته، كان الفنان تامر حسني قد كشف عن الاحتفال بنجاح أغنية "الذوق العالي" التي قدّمها مع النجم محمد منير، ضمن ألبومه الجديد "لينا معاد"، وتحقيقها قرابة مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة، فضلاً عن دخولها قائمة الأغاني الأكثر استماعاً خلال الساعات الأخيرة عبر الموقع نفسه.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، على هامش الاحتفال بأغنية "الذوق العالي"، بحضور محمد منير، و"ماس" و"هارتي" ابنتي الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وصفه بـ"الملحن العبقري"، كما حضر أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية وإدارة الأعمال في مصر، لدى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية "الذوق العالي"

أغنية "الذوق العالي" لـ محمد منير وتامر حسني، كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها: "عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي... آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي... إنت اختصار لمعنى الجمال والورد مال... ميل عليك هليت بألوان الربيع... وقفوا الجميع يتغازلوا فيك... ده لولا حوالينا الناس... هتتباس يعني هتتباس... دوقني شهدك أدوق... ده أنا هنيئاً لي هنيئاً لي أصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي".



