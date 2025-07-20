حسام حبيب يكشف تفاصيل إصابته: 3 كسور بالكاحل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - تعرض الفنان حسام حبيب لكسر في القدم وذلك أثناء البروفات النهائية، قبل حفله والذي يحمل عنوان "فورها أحاسيس"، والذي أُقيم أمس الأول الجمعة 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة، وعلى الرغم من الإصابة، إلا أن حبيب قرر تقديم الحفل لحماسه الشديد في مقابلة جمهوره بالمملكة العربية السعودية، والذي يقابله للمرة الأولى.

وقد كشف حسام حبيب من خلال لقاء تلفزيوني مع موقع " ET بالعربي" عن تفاصيل الإصابة، موضحاً القصة كاملة لما حدث معه.

تفاصيل إصابة حسام حبيب

قال المطرب حسام حبيب عن تفاصيل إصابته والتي تعرض لها قبل حفلته بالسعودية: "بعد ما خلصت البروفة جيت بنزل من على المسرح مقدرتش المسافة صح وقعت وجالي 3 كسور في كاحل رجلي بس الحمد لله".

وأكمل حبيب: "أخدت مسكنات كتير جداً عشان الحفل، فرحتي أني هشوف الناس نستني أي حاجة".

حسام حبيب يظهر بالجبيرة والعكاز على المسرح

وأطل حسام حبيب على جمهوره على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالجبيرة والعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب جمهور جدة ومنحته احترام الجميع، والذين تفاعلوا معه أثناء أداء أغانيه.

ومن جهته حرص حسام حبيب على توجيه رسالة شكر وامتنان لهم على استقبالهم له، معبراً عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام هذا الجمهور المميز لأول مرة في حياته، كما وجه حبيب رسالة شكر وامتنان للقيادة السعودية، إضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ووصف الحفلات التي تقدمها الهيئة بالمملكة بأنها نقلة نوعية حقيقية نحو الارتقاء بالمشهد الفني والثقافي في المملكة.

وقدم حسام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.

نشاط فني لحسام حبيب

جاء هذا الحفل بالتزامن مع حالة من النشاط الفني التي يعيشها حالياً المطرب حسام حبيب بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملاً على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي.

يتضمن الألبوم 10 أغانٍ تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة، وذلك بعدما طرح أغنية "سيبتك" قبل أيام، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

كما انتهى حسام حبيب مؤخراً من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، وتشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريباً بالتزامن مع عرض الفيلم.

هذا بالإضافة إلى مشاركته للمطرب رامي صبري في ألبومه الجديد من خلال أغنية "بحكيلك عن الأيام" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.



