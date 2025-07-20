الأميرة آن منزعجة من الأمير ويليام لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - الأميرة آن، البالغة من العمر 74 عاماً، تُعَدُّ واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية التزاماً ومواظبة على أداء الواجبات الملكية. ولكن أشارت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مقربة من القصر الملكي، أن آن منزعجة من ابن شقيقها، الأمير ويليام.

الأمير ويليام يتخلف عن طقس ملكي مهم

وبحسب تقرير نُشر في صحيفة صنداي تايمز، فإن الأميرة الملكية تشعر بالانزعاج لأن الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا البالغ من العمر 43 عاماً، بسبب عدم مشاركته بما فيه الكفاية في مراسم التنصيب التي تُعقد في قلعة وندسور، رغم قرب محل إقامته من موقع هذه الفعاليات.

وحسب المصادر فإنها تشعر بإحباط شديد من الأمير ويليام، لتخلفه عن أداء أحد أعرق الطقوس الملكية.

مراسم التنصيب.. شرف ملكي تقليدي

مراسم التنصيب ليست مجرد فعالية بروتوكولية، بل تُعَدُّ واحدة من أقدم وأهم الطقوس في الحياة الملكية، يتم خلالها منح الأوسمة الملكية والجوائز الرسمية للأشخاص المُدرجين في قوائم الشرف. وقد جرت العادة أن يشارك في هذه المراسم كبار أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الأميرة آن والأمير ويليام.

وعلى الرغم من أن ويليام شارك في بعض هذه المراسم في السابق؛ فإن الأميرة آن لا تزال، حتى اليوم، تتحمل العبء الأكبر من هذه المسؤولية، وخاصة تلك التي تُعقد في قلعة وندسور.

وقال مصدر مقرَّب من الأميرة آن: "لا تزال الأميرة آن تُجري معظم مراسم التنصيب مع أن ويليام يقيم في الجوار. هذا الأمر يُزعجها بشدة".

علاقة قوية.. رغم الانزعاج

وعلى الرغم من هذا الانزعاج؛ يؤكد المقربون أن العلاقة بين ويليام وآن لا تزال قوية ومبنية على الاحترام المتبادل، فالأميرة تُبدي إعجابها الدائم بولي العهد، خصوصاً التزامه بتحديث صورة العائلة المالكة، فيما يُعتبر ويليام أن عمته آن نموذجاً في التفاني والانضباط الملكي.

سيشهد يوم 15 من أغسطس القادم يوم ميلاد الأميرة آن -ابنة الملكة إليزابيث الثانية- حيث ستبلغ من العمر 75 عاماً. وكخطوة استباقية وقبل هذه المناسبة، تم الكشف عن الهدية التي تليق بالأميرة آن التي تُعتبر من أكثر أفراد العائلة المالكة عملاً وتنفيذاً للمهام الرسمية والملكية.

تكريماً واحتفالاً بالأميرة آن؛ سيتم إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورتها، بريشة جون سوانيل، الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.

تتضمن العملة المعدنية، التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات إسترلينية، أيضاً شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسداً هائجاً في الربع الثاني يمثل أسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن -تحتفل بمرور 75 عاماً- واجب وإخلاص".



