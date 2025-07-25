شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى سهرة غنائية الليلة بمهرجان العلمين للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسني، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائى ضخم، على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين 2025، حيث يشارك بالمهرجان للمرة الثالثة على التوالي.

مفاجآت تامر حسنى

ومن المعروف عن تامر حسني اهتمامه بأن يقدم لجمهوره العديد من المفاجآت خلال حفلاته الفنية خاصة مع الأجواء الساحرة في مدينة العلمين، فمن المقرر أن يقدم لجمهوره خلال حفل اليوم عددا كبيرا من أغانى ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، الذي طرحه منذ أيام، لايف لأول مرة، إلى جانب إعلانه عن مشاركة المطرب كريم أسامة معه فى الحفل، وذلك بعدما قدما سويا أغنية "هو ده بقى" من كلمات وألحان كريم، كما يشهد الحفل عدد من الاستعراضات المبهرة والألعاب النارية، فضلا عن مشاركة المطرب شامى، خلال الحفل بعد نجاحهما الأخير فى ديو "ملكة جمال الكون" والذى حصد نسب مشاهدات عديدة على مدار الفترة الماضية.

ويشارك تامر حسنى فى مهرجان العلمين للمرة الثالثة على التوالى، حيث يشارك فى حفلات المهرجان منذ انطلاقه 2023، وخلال الموسم الأول قدم تامر حسنى حفلا غنائيا مبهرا، ولم يقتصر الحفل على تقديم أغانيه القديمة والجديدة، وإنما قام بأداء العديد من الاستعراضات التى لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير، إلى جانب الألعاب النارية التى زينت الحفل، تصميم الفنان أحمد عصام، وفى العام التالى قدم حفلا كامل العدد، حيث شهد كثافة عالية من الحضور والإقبال الجماهيري، وحرص خلاله تامر على مشاركة بعد الشباب الموهبين سواء في الغناء أو العزف، وقدمهم إلى جمهوره وسط تفاعلهم وتصفيقهم.

حفلات مهرجان العلمين 2025

يذكر أن الليالي القادمة في المهرجان تشهد العديد من الحفلات الغنائية الضخمة لكبار النجوم، فبعد حفل تامر حسني، جمهور العلمين على موعد مع حفل ضخم آخر يحييه الهضبة عمرو دياب يوم الجمعة المقبلة 1 أغسطس المقبل، كما تغني أصالة على مسرح "يو أرينا" لأول مرة يوم الخميس 7 أغسطس، وفي اليوم التالي يقدم النجم تامر عاشور سهرة غنائية 8 أغسطس.

أما مطربى الراب مروان بابلو، وليجى سى، يشاركان خلال حفل يجمعهما، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، في أولى مشاركتهما بالمهرجان، وفي اليوم التالي السبت 16 أغسطس الجمهور على موعد مع حفل غنائي مختلف يحييه الكينج محمد منير، وبمشاركة الفنان رامي جمال، بينما يشارم مطرب الراب ويجز، بحفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس المقبل، فيما يختتم كايروكى حفلات المهرجان فى 29 أغسطس.

ويأتى تنظيم المهرجان فى إطار رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية متميزة فى مجالى الثقافة والسياحة، وتأكيدًا على التزامها المستمر بتقديم محتوى فنى وترفيهى راقٍ يتماشى مع تطلعات الجمهور المصرى والعربى.