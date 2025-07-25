سيلين شكرجي تنضم لمسلسل “القرية الجميلة”… حكايات نسائيّة غامضة تعرٓفوا على بطلاتها

إكتمل الطّاقم الرّئيسيّ لمسلسل “القرية الجميلة” بانضمام الممثّلة سيلين شكرجي، لتكون رابع بطلات هذا العمل المنتظر، من إنتاج شركة NTC Medya، لصالح قناة NOW.

سيُصوَّر المسلسل في أجواء ساحرة بمدينتي أورلا (الّتي سبق أن احتضنت تصوير مسلسلRU ) وسفيرحصار (موقع تصوير مسلسل “هناك احتمال آخر”).

يتولّى الإخراج سميح باغجي، صاحب بصمة واضحة في أعمال دراميّة ناجحة مثل: دين الرّوح، الياقوت، النّصيب، الياقة المُغبرة، الصّيف الأخير، حكيم أوغلو.

أمّا الكتابة، فهي من توقيع هلال يلديز ويكتا تورون، اللذين أبدعا في أعمال مثل: المتوحّش، الياقة المُغبرة، الكنّة، الطّفل، العشق المبكي.

قصّة المسلسل:

تدور أحداث “القرية الجميلة” في بلدة غوزلكوي السّاحليّة الهادئة، إذ تتشابك مصائر أربع نساء لكلّ منهنّ ماضٍ غامض وقصّة معقّدة.

تبدأ القصّة بعودة ليمان إلى قريتها بعد غياب سنوات، لتُغيّر عودتها موازين القوى داخل البلدة الصّغيرة. إلى جانب ليمان، تتوزّع الأدوار الرّئيسيّة على:

شاهقة، رئيسة البلديّة ذات الحضور القويّ.

مينا، صاحبة متجر محلّيّ.

سوزي، مقدّمة برنامج إذاعيّ تحمل صوتًا مؤثّرًا في المجتمع.

يروي المسلسل قصصًا إنسانيّة متشابكة، تمتدّ من الحاضر إلى الطّفولة، وتحمل في طيّاتها الكثير من الغموض والتّشويق والمشاعر المكبوتة.