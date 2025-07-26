شكرا لقرائتكم خبر عن الساموراى .. هكذا وصفت نيرمين الفقى أحمد السقا بعد صورتهما معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة لها بصحبة الفنان أحمد السقا من خلال حسابها على موقع انستجرام وعلقت عليها بكتابة : "صدفة جميلة مع الساموراى أحمد السقا".



نيرمين الفقي مع السقا

وما أن نشرت الصورة حتي تم تداولها بصورة كبيرة من قبل متابعيهما، لما يحظى به كلاهما من شعبية كبيرة.

من ناحية أخري سبق واحتفلت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد فى الشهر الماضي بعيد ميلاد النجمة نيرمين الفقى التي تربطها بها علاقة صداقة وطيدة وكتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة : " كل سنه وإنت أحلي وأجمل صاحبه وأخت وكل حاجة حلوة كل سنة وانتي منوره الدنيا بطيبة قلبك وجدعنتك كل سنة وانتى أنجح وأعلي وفيكي كل حاجة حلوة زيك عقبال كل السنين الحلوة ليكي حبيبتي .

وقالت الفنانة نيرمين الفقي، إن الأعمال التي نشاهدها مؤخرا وصلت لمستوى جيد، والمشاهد حريص على متابعة المسلسل بالكامل معقبة : "لو بقدم عمل مش هكون مبسوطة لو حد حرق الأحداث وهكون سعيدة لو في متابعة لنهاية العمل".

وأضافت خلال لقائها بقناة دى إم سى :" مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشكلات الأسرة العربية ويطرح لها حلولا، وحقق نجاحا كبيرا لأنه يخاطب العقول بمنتهى الاحترام، لافتة إلى أنها تعمل على مسلسل جديد قائم على التشويق والإثارة وأول مرة في حياتي أشارك في عمل من هذا النوع".