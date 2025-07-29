زين مالك يشارك جمهوره لحظات حضور حفل Blackpink بصحبة ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:22 مساءً - استمتع المُغني والعضو السابق بفرقة "One Direction" زين مالك، بحضور مميز بصُحبة ابنته لحفل فرقة Blackpink الغنائية الكورية.

زين مالك وابنته يعيشان حالة من السعادة خلال حضور الحفل

Zayn Malik Shares Rare Photo with Daughter Khai, 4, as the Father-Daughter Duo Enjoy Special Outing at a BLACKPINK Concert https://t.co/Z4OB1N0MLg — People (@people) July 28, 2025

وكان المُغني زين مالك والبالغ من العمر 32 عاماً، قد نشر صورة له بصحبة ابنته التي تُدعى "خاي" وتبلغ من العمر 4 سنوات خلال حضورهما للحفل، وذلك عبْر خاصية "ستوري" على حسابه الخاص بـ"إنستغرام". — People (@people)

واتضح من خلال الصورة، حالة السعادة التي يعيشها زين مالك بصُحبة ابنته خلال حضورهما حفل فرقة "Blackpink" الكورية؛ حيث ظهر كلٌّ منهما وهما يواجهان الجمهور رافعين أيديهما.

زين مالك وابنته من الحفل- الصورة من ستوري الحساب الخاص لـ زين مالك على "إنستغرام"

يولاندا حديد تُثير حالة من الجدل على مواقع التواصل عبْر نشر صورة حفيدتها

يُذكر أنه في يونيو الماضي، أثارت يولاندا حديد حالة من الجدل عقب نشر صورة جديدة لحفيدتها، وقد دافعت والدة عارضة الأزياء الأمريكية والعالمية جيجي وبيلا حديد عن قرارها بنشر صورة حفيدتها البالغة من العمر 4 سنوات عبْر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء دفاع يولاندا حديد بعد إثارتها لحالة من الجدل بين مُتابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل عددٌ كبير منهم عن مدى صحة هذا القرار بنشر صورة لابنة جيجي حديد وزين مالك. وقد أوضحت يولاندا حديد أن الصورة التي نشرتها كانت بهدف الاحتفال بلحظة عائلية مميزة، كما أكّدت أنها دوماً تحرص على احترام خصوصية حفيدتها ولم تكن تقصد أيّة إثارة للجدل؛ فهم عائلة تهتم بالخصوصية، ولكنهم أحياناً ما يشاركون لحظاتهم الخاصة، بحسب تصريحاتها لـ"E news".

Yolanda Hadid Defends Posting Photo of Gigi Hadid's Daughter Khai https://t.co/7LYjrmXBKw — E! News (@enews) June 24, 2025

— E! News (@enews)

فيما أكدت يولاندا حديد أنها تُنسّق مع ابنتها جيجي حديد وزين مالك ما يتم نشره عن الحفيدة، وأن أيّ محتوى يتعلق بالطفلة يتم التعامل معه بحساسية وحرص شديدين. واختتمت تصريحاتها بأن الصورة التي أثارت الجدل، لم تُظهر وجه حفيدتها؛ بل كانت لقطة عفوية تعكس لحظة سعيدة خلال تجمُّع عائلي.



