شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح "النص اللى يخص" كأولى أغنيات ألبومها الجديد "ألوم على مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة جنات أغنية "النص اللي يخص"، وهي أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، تمهيدًا لإصدار باقي أغنيات الألبوم يوم 6 أغسطس المقبل.

الأغنية من كلمات سيد حسن، وألحان محمود أنور، وتوزيع يوسف حسين، وتم طرحها عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وتقول كلمات الأغنية:

انت النص اللي يخص.. ومفيش غيرك انت وبس

انت اللي مليتلي حياتي .. وعملت لدنيتي حس

كان قلبي ده قبلك هو .. ودخلت أكلت الجو

حتى الأيام الصعبة.. في ثواني معاك تحلو

ده عليك العين والنني .. مجنني قاتلني مبهدلني

حوالين نفسي ملّفني .. موقفني خاطفني مكتفني

ألبوم جنات الجديد يحمل عنوان "ألوم على مين"، ويتضمن 9 أغنيات تقدم من خلالها تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين الطابع الدرامي والمقسوم، في تعاون فني واسع مع نخبة من الشعراء والملحنين.

قائمة أغنيات الألبوم:

النص اللي يخص

أشيك واحدة

فات بكرة

مبسوطين

من الليلة

ألوم على مين

ماليش شبه

صبري طال

كاش كاش

ويشارك في كتابة وتلحين الألبوم كل من: ملاك عادل، أدهم معتز، سيد حسن، مدين، إسلام رفعت، تيام، وعمرو الشاذلي، فيما تولى يوسف حسين توزيع النسبة الأكبر من الأغاني.