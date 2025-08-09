أول ظهور لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى .. وهذه تفاصيل حالته الصحية

إلهام شاهين تزور الكينج في منزله للإطمئنان عليه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - بعد تعرض الكينجلأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا، نُقل على إثرها إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فضلًا عن تأجيل حفله الذي كان مُقررًا له يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات النسخة الحالية من مهرجان العلمين 2025، حرص منير على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، والتأكيد على عودته لمزاولة نشاطه الغنائي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على طمأنة جمهوره عليه؛ وكانت آخرهم الفنانةوالتي قامت بزيارته في منزله والكشف عن تفاصيل حالته الصحية .حرصت النجمةعلى زيارة الكينجفي منزله؛ وذلك عقب خروجه من المستشفى للاطمئنان على صحته وطمأنة جمهوره عليه، ونشرت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عددًا من الصور التي جمعتهما.وعلقتعلى الصور مطمئنة جمهور الكينج على صحته، حيث كتبت: " ألف حمدلله على سلامة الكينج محمد منير الصديق الغالى جدا و الفنان العظيم .. فرحت بعودته لبيته و غنينا سوا أحدث أغنيه له .. منير حياته كلها الموسيقى و الغناء .. و لاشئ فى الدنيا يسعده و ينسيه أى ألم إلا فنه و موهبته العظيمه".وأضافت شاهين داعية لمنير: "ربنا يخليك لكل حبايبك يا منير و يعطيك الصحه و يسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل . بنحبك يا كينج".وقد ظهر الكينج في الصور بكامل صحته وبدت عليه السعادة والنشاط، في لقطات عفوية جمعته بالفنانةعكست المحبة والصداقة الكبيرة التي تجمعهما.أطلعوا على أغنية محمد منير الجديدة تثير أزمة بشأن الاقتباس.. وهذا موقف جمعية المؤلفينوفي أول تعليق للنجمبعد خروجه من المستشفى؛ كتبفي منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير، الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، وأستعد للحفلات بإذن الله". — Mohamed Mounir (@Mounirofficial)وكان الفنانقد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "أنا الذي"، بعد أن قدم دويتو ناجحاً بعنوان "الذوق العالي" مع الفنان، والذي حصد ملايين المشاهدات وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سبق أن افتتح منير موسم الصيف بأغنية "ملامحنا"، والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً ساحقاً، وأعادت حضوره القوي على الساحة الموسيقية في صيف 2025.أغنية "أنا الذي" التي طرحتها شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، تأتي ضمن ألبوم محمد منير الجديد الذي تتولى إنتاجه مجموعة روتانا للموسيقى، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان عصام كاريكا، توزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي، المدير التنفيذي ورئيس الشؤون الفنية لشركة روتانا بالقاهرة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».