أول ظهور لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى .. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - بعد تعرض الكينج محمد منير لأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا، نُقل على إثرها إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فضلًا عن تأجيل حفله الذي كان مُقررًا له يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات النسخة الحالية من مهرجان العلمين 2025، حرص منير على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، والتأكيد على عودته لمزاولة نشاطه الغنائي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على طمأنة جمهوره عليه؛ وكانت آخرهم الفنانة إلهام شاهين والتي قامت بزيارته في منزله والكشف عن تفاصيل حالته الصحية .
وعلقت إلهام شاهين على الصور مطمئنة جمهور الكينج على صحته، حيث كتبت: " ألف حمدلله على سلامة الكينج محمد منير الصديق الغالى جدا و الفنان العظيم .. فرحت بعودته لبيته و غنينا سوا أحدث أغنيه له .. منير حياته كلها الموسيقى و الغناء .. و لاشئ فى الدنيا يسعده و ينسيه أى ألم إلا فنه و موهبته العظيمه".
وأضافت شاهين داعية لمنير: "ربنا يخليك لكل حبايبك يا منير و يعطيك الصحه و يسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل . بنحبك يا كينج".
وقد ظهر الكينج في الصور بكامل صحته وبدت عليه السعادة والنشاط، في لقطات عفوية جمعته بالفنانة إلهام شاهين عكست المحبة والصداقة الكبيرة التي تجمعهما.
أطلعوا على أغنية محمد منير الجديدة تثير أزمة بشأن الاقتباس.. وهذا موقف جمعية المؤلفين
إلهام شاهين تزور الكينج في منزله للإطمئنان عليهحرصت النجمة إلهام شاهين على زيارة الكينج محمد منير في منزله؛ وذلك عقب خروجه من المستشفى للاطمئنان على صحته وطمأنة جمهوره عليه، ونشرت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عددًا من الصور التي جمعتهما.
عودة محمد منير لنشاطه الغنائي قريباًوفي أول تعليق للنجم محمد منير بعد خروجه من المستشفى؛ كتب محمد منير في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير، الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، وأستعد للحفلات بإذن الله". — Mohamed Mounir (@Mounirofficial)
بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين— Mohamed Mounir (@Mounirofficial) August 7, 2025
وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات باذن الله.
نجاحات متتالية للكينج على الساحة الغنائيةوكان الفنان محمد منير قد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "أنا الذي"، بعد أن قدم دويتو ناجحاً بعنوان "الذوق العالي" مع الفنان تامر حسني، والذي حصد ملايين المشاهدات وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سبق أن افتتح منير موسم الصيف بأغنية "ملامحنا"، والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً ساحقاً، وأعادت حضوره القوي على الساحة الموسيقية في صيف 2025.
"أنا الذي"... إصدار جديد من ألبوم منير المرتقبأغنية "أنا الذي" التي طرحتها شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، تأتي ضمن ألبوم محمد منير الجديد الذي تتولى إنتاجه مجموعة روتانا للموسيقى، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان عصام كاريكا، توزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي، المدير التنفيذي ورئيس الشؤون الفنية لشركة روتانا بالقاهرة.
