وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن عمرٍ ناهز الـ 95 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 01:02 مساءً - رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة الفنان الكويتي محمد المنيع المشهورة بلقب "عمدة الفنانين الخليجيين" و"بوعبدالعزيز"، عن عمرٍ ناهز 95 عاماً. وقد مثَّل هذا الخبر صدمة كبيرة بين محبي الراحل، ونعاه عدد كبير من زملائه بالوسط الفني وقدموا التعازي لأسرته، خاصةً وأن الفنان الراحل كان واحداً من رواد الفن الخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه خلال مشواره الفني.

سبب الوفاه وموعد الجنازة

يُشار إلى أن الراحل عاني خلال السنوات الماضية من أزمات صحية متكررة أدت إلى تراجع وظائف الكلى والكبد، وقد تدهورت حالته لصحية في الأيام القليلة الماضية وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة وفارق الحياة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات، وسيُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.

من هو محمد المنيع؟

بدأحياته بعيداً عن الأضواء، إذ عمل في مهن شاقة بمجال النفط، بدءاً من لحام الأكسجين وإصلاح الخزانات، مروراً بوظائف الإشراف على العمال في الأحمدي والشويخ، قبل أن ينضم عام 1961 إلى المسرح الشعبي، ثم أسهم عام 1964 في تأسيس فرقة المسرح الكويتي وتدرج في مناصبها حتى أصبح نائباً لرئيس مجلس إدارتها.

ترك بصمة واضحة على المسرح الكويتي والخليجي من خلال أعمال مسرحية بارزة مثل "حظها يكسر الصخر"، "علي جناح التبريزي"، و"فرسان"، كما شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية بينها "غصون في الوحل"، "الداية"، و"زمان الإسكافي"، وكان آخر ظهور له في مسلسل "عبرة شارع" عام 2018. وفي السينما، شارك في أفلام منها "بس يا بحر" و"أوراق الخريف".

ويُحسب للفنان محمد المنيع دوره الكبير في تأسيس "فرقة المسرح الكويتي" عام 1964، حيث شكلت هذه الخطوة محطة مميزة في تطور الحركة المسرحية في الكويت، وشكلت منصة انطلاق لعدد من الأسماء الفنية التي أصبحت لاحقًا من رواد الدراما الخليجية.

