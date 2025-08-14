كريم محمود عبد العزيز بأول ظهور مع زوجته بعد شائعات الطلاق: أنا أحبك

كريم محمود عبد العزيز لزوجته: I love you

كريم محمود عبد العزيز يصور فيلم "طلقني" بمشاركة دينا الشربيني

مملكة الحرير آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 08:10 مساءً - حسم الفنانالجدل حول علاقته بزوجته السيدة آن الرفاعي، بعد انتشار شائعات انفصالهما بكثافة خلال الأسابيع الماضية، دون أن يعلق هذه الشائعات، حتى نشر اليوم صورة جديدة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، وذلك في أول ظهور سوياً علىبعد غياب.وظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة وهو يقضي لحظات رومانسية ودافئة برفقة زوجته، وعلق عليها بكلمات بسيطة لكنها حاسمة، حيث كتب: ""، في رسالة مباشرة تؤكد متانة العلاقة بينهما وتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول حدوث انفصال، ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهوره ومتابعيه الذين عبروا عن سعادتهم باستمرار العلاقة بين الثنائي، متمنين لهما دوام الحب والاستقرار.قد تحب قراءة.. أربعة أفلام جديدة منتظرة على المنصات خلال أغسطس الجاريتزوج من آن الرفاعي في عام 2011، وذلك رغم اعتراض والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي رأى أن توقيت الزواج المبكر غير مناسب إلا أن كريم أصر على قراره، وعقد القران ليبدأ الثنائي حياة أسرية تتسم بالخصوصية والابتعاد عن الظهور الإعلامي، بحسب ما كشف كريم في تصريحات سابقة، ثم رُزق كريم من زوجته بثلاث بنات: كندة في عام 2012، وخديجة في مارس 2015، وحبيبة في أبريل 2020.وعلى الصعيد الفني يعملعلى تصوير فيلم "" يجمعه بالفنانة دينا الشربيني للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الهنا اللي فيه" الذي تم عرضه في ديسمبر 2024، والفيلم الجديد من تأليف أيمن بهجت قمر ووإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين.تدور أحداث فيلم "" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراث من والدهم.يُشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز، عٌرض له مؤخراً مسلسل "" وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الأقدار، وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نورالدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تُفضي إلى افتراقهما.إقرئي أيضاً.. بعد انتهاء مملكة الحرير.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي ناجح في السينما والدراماويُسجل مسلسل "مملكة الحرير" تجرِبة جديدة تجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي في عالم الفانتازيات، بعدما قدّماها من قبلُ في السينما من خلال فيلم "موسى"، والذي تم عرضه عام 2021. ودارت أحداثه حول شخصية شاب يُدعى "يحيى"، يجد نفسه وحيداً من دون صديق؛ حتى يُقرر أن يخترع "روبوت"، ويطلق عليه اسم "موسى"؛ ليصبح صديقاً له، وتستمر أحداث الفيلم حينما يواجه الجميع في إطار من الأكشن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».