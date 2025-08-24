صدمة في الوسط الفني بعد وفاة بهاء الخطيب: كان موهوب ومحترم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الرحيل المفاجئ للفنان الشاب بهاء الخطيب، عن عمرٍ ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، خلال لعبه مباراة كرة قدم، حيث دخل عددًا كبيرًا من أصدقائه في حالة صدمة.

ماندو العدل: كان شخص محترم وهادي وموهوب

حرص عدد من زملائه على نعيه وتقديم واجب العزاء لأسرته، منهم المخرج ماندو العدل، الذي كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الممثل الشابفي ذمة الله.. اتفرجت عليه علي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية و كان موهوب واشتغل معايا بعدها أكتر من مرة وكان شخص محترم وهادي.. الله يرحمك يا بهاء".

دنيا سامي: كان طيب وجميل ومفيش منه كتير في الدنيا

فيما كتبت الفنانة دنيا سامي، "ادعوا كتير.. كان طيب وجميل ومفيش منه كتير في الدنيا، عشان كده مشي بدري.. ربنا يرحمك ياويغفر لك ويصبر أهلك"، أما الفنان مصطفى غريب، قال: "ربنا يرحمك يا.. ربنا يرحمك يا طيب.. ادعوا له".

وأعربت زينب العبد، عن حزنها الشديد لرحيل صديقها، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إحنا لسه كنا مع بعض يا بهاء.. الناس الحلوة الطيبة الجدعة الحنينة اللى عمرها ما ضايقت حد بتروح والله.. الله يرحمك يا صاحبي يا طيب"، فيما كتبت الفنانة منة بدر تيسير: "إيه الوجع ده.. كده يا صاحبي تمشي.. مش مصدقة.. مش مستوعبة.. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أطيب يا أنضف الناس اللي عرفتهم في حياتي.. متغلاش على اللي خلقك.. ربنا يصبر أهلك.. الله يرحمك يا حبيبي.. مع السلامة يا صاحبي".

كما نعت الفنانة نهى صالح، صديقها الراحل، قائلة: " يا بهاء يا طيب يا خفيف يا حاجات كتير حلوة.. كان بينا حكايات كتير حلوة زى قلبك.. إن شاء الله فى الجنة ونعيمها"، فيما قالت ندى رحمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنا مش مستوعبة.. بهاء الخطيب في ذمة الله.. أنضف مخلوق في الدنيا.. أكتر حد فاهم أصول.. أكتر إنسان متربي.. الخبر صعب أوي يا بهاء.. فراقك مؤلم جدًا.. رجاء تدعوا لأخويا وصاحبي من فضلكم".

كريم سرور: خبر صادم وموجع

وقال الفنان والسيناريست كريم سرور: "إيه الخبر السئ ده.. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يايا حبيبى، اللهم نستودعك هذا الطيب الجميل صاحب الروح الجميل ونستودع معه كل أحلامه وشطارته واجتهاده وكل أمنية تمنى يحققها، لا نزكى على الله أحدًا، ربنا يرحمك يا حبيبى.. خبر صادم وموجع أوى.. الله يرحمك ياالله يرحمك".

كما أبدى حمادة صميدة، حزنه الشديد لرحيل بهاء الخطيب، قائلًا: "أنا مش مستوعب، بهاء مات.. متتعزش علي اللي خلقك يا حبيبي.. مع السلامة يا أنضف شخص عرفته وكان بينا أيام حلوة وجميلة في خاتم المرسلين.. أيام كانت كلها أحلام وطموحات وسعي.. كنت بتديني أجدع دفعات وتقولي كمل أنت جي.. أنت شاطر.. مبروك.. ربنا يرحمك يا أنضف خلق الله".

سبب وفاة الفنان بهاء الخطيب

وكان الفنان حسام داغر، كشف سبب وفاة، موضحًا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث أعرب عن صدمته بقوله: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".

وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".

وتابع: "بهاء الجميل المحترم الطيب أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".

من هو بهاء الخطيب؟

ممثل مصري، ولد في عام 1984، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 2006،والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحيه قسم التمثيل والإخراج وعمل في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية. شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل، جوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.

ومن أبرز أعماله الفنية، مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، وكذلك فيلم "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، "نصيبي وقسمتك" وغيرها.

