بداية مشوقة لحكاية Just You من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. كيف ظهرت تارا عماد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 02:12 مساءً - انطلق مساء أمس عرض أولى حلقات حكاية "Just You" بطولة الفنانة تارا عماد، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، لتفاجئ الجمهور بجرعة مكثفة من الغموض والإثارة منذ اللحظات الأولى.

الغموض يسيطر على الحلقة الأولى

بدأت الحلقة مع شخصية "سارة"، الصحفية الشابة التي تصدم حين تتلقى رسالة غامضة من حسابها الشخصي لتطبيق "واتس آب" تقول: "شكراً على العربية"، لتجد نفسها أمام لغز يثير الشكوك ويدفعها إلى حالة من الريبة والخوف.

ورغم محاولتها الاستعانة بوالدتها لتفسير ما يحدث، لكنها لم تصدق ما روته، وهو ما زاد من شعور "سارة" بالوحدة. الأحداث تتصاعد أكثر مع ظهور زملائها في العمل، ومنهم عمرو جمال وبسمة داوود، الذين يحاولون تقديم الدعم، لكنها تدخل إلى أرشيف الجريدة المظلم لتكتشف رسائل صادمة من نفسها وتشعر بوجود غامض يطاردها، قبل أن تُصاب في رأسها وسط ذهول زملائها.

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

نهاية مشوقة

وتزداد حدة الغموض حين تُظهر مراجعة كاميرات المراقبة أنه لم يدخل أحد إلى المكان، لتتضاعف علامات الاستفهام بعد انقطاع الكهرباء وفصل التسجيلات في نفس اللحظة.

وفي نهاية الحلقة، تكشف صديقتها عن نصيحة حاسمة، مؤكدة لها ضرورة اللجوء إلى طبيب نفسي بعد أن مرّت هي بنفس التجربة، معتبرة أن العزلة والوحدة قد تكون وراء هذه "الأصوات" والرسائل الغامضة.

وبذلك تضع الحكاية جمهورها أمام بداية مثيرة، مليئة بالتشويق، وتفتح الباب لتساؤلات عدة حول حقيقة ما تواجهه "سارة": هل هو اضطراب نفسي أم سر خفي ينتظر الكشف؟.

https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أن حكاية just you هي إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، بينهم تارا عماد، بسمة داود، عمرو جمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتعرض الحكاية الجديدة من المسلسل، عقب عرض حكايتين هما "فلاش باك"، بطولة مريم الجندي وأحمد خالد صالح، وحكاية "بتوقيت 2028"، بطولة هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد.

تابعي المزيد... درويش ينطلق من قلب الرياض.. عرض خاص

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».