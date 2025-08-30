“خفقان” لـ كرم بورسين يحقّق ملايين المشاهدات قبل عرضه

حقق الإعلان التّرويجي لمسلسل “خفقان” (Çarpıntı) أكثر من سبعة ملايين مشاهدة على إنستغرام، بعد أيّام قليلة من نشره عبر الحساب الرّسميّ لقناة Star TV، هذا ما جعله حديث الجمهور وعشّاق الدّراما التّركيّة.

في التّفاصيل، من المتوقّع أن ينطلق عرض المسلسل في منتصف سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، رغم أنّ القناة لم تعلن الموعد بشكل رسميّ بعد.

العمل ينتمي إلى فئة الدّراما النّفسيّة والإنسانيّة، إذ تدور أحداثه حول “أسلي” الّتي تنجو من الموت بعد عمليّة زرع قلب، لتجد نفسها أمام صراعات داخليّة وأحداث تغيّر حياتها. كما يطرح المسلسل قضايا اجتماعيّة من خلال شخصيّات مثل “هوليا” المريضة على جهاز قلب اصطناعيّ وتولين الأرملة الثّريّة.

ويقدّم “كرم” شخصيّة تُدعى “آراس ألكان”، وهي شخصيّة رئيسيّة تحمل أبعادًا دراميّة عميقة.

المسلسل يضمّ نخبة من النّجوم التّركيّة أبرزها: كرم بورسين، سيبال تاشجي أوغلو، ليزجي كوميرت ودنيز شاكر.