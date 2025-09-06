الفيلم اللبناني “نجوم الأمل والألم” يفوز بجائزة في مهرجان البندقية

في لحظة مؤثرة، تجلّى بفوز الفيلم اللبناني A Sad and Beautiful World للمخرج سيريل عريس بجائزة اختيار الجمهور – قسم أيام المؤلفين – Giornate degli Autori في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي – أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

الفيلم الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه، حمل معه الحبّ والتشظي، وحصد تصفيقاً حاراً بعد عرضه العالمي الأول، ونال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء بفضل قصته العاطفية العميقة، التي تمتد على مدى ثلاثة عقود بين “نينو” و “ياسمينا’ المولودين في اللحظة ذاتها في قلب الأزمة اللبنانية.

استطاع الفيلم أن يلامس قلوب الحاضرين ويعبّر عن نبض مدينة مازالت تحلم رغم الجراح، وحيث يتحول العشق إلى مرآة لصراع البقاء والانتماء.

الفيلم من بطولة مونيا عقل وحسن عقيل مع مشاركة للقديرين جوليا قصار وكميل سلامة، ويتنقّل بين لحظات التفاؤل واليأس، ويستكشف قدرة الحب والاتصال الإنساني على تحمل الأخطار والتاريخ المضطرب للبنان، ويبرز قدرة كل من نينو وياسمينا على الضحك في أحلك اللحظات، ليظلا متمسكين بالحب رغم التناقض بين شخصيتهما — هي واقعية وحازمة، وهو منفتح ومتوهم إلى حد ما.

وفي كلمته بعد تسلّم الجائزة، قال المخرج سيريل عريس:”هذا الفيلم ليس فقط عن الحب، بل عن خيار البقاء رغم كل شيء، أهديه لكل من قرر أن يحب وطنه، حتى عندما لا يبادله الحب، مشيرا إلى أن هذا الفيلم رأي النور بفضل دعم من شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.”