شكرا لقرائتكم خبر عن 870 ألف مستفيد من الدعم السكني.. و3 حلول تمويلية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية سعيد الزهراني، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني بلغ أكثر من 870 ألف مستفيد منذ يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، مما يعزز دوره كمحور رئيسي في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأوضح الزهراني خلال ندوة اقامتها «صحيفة اليوم» أن الصندوق يُعد الركيزة الأساسية للتمويل العقاري في المملكة، عبر تطوير برامج وحلول تمويلية متنوعة تدعم رحلة التملك السكني للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70%.

وأشار إلى أن الصندوق يوفر 11 حلًا تمويليًا تشمل باقات دعم سكني تصل إلى 150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد، إلى جانب حلول مرنة لتسهيل الحصول على التمويل من الجهات الممولة.

ومن أبرز الأدوات الداعمة منصة المستشار العقاري التي سجل فيها أكثر من 1.8 مليون مستفيد، مع إصدار ما يزيد عن 7 ملايين توصية تمويلية حتى الربع الأول من العام الجاري.



منظومة حوكمة لرفع جودة الوحدات السكنية

وفي إطار رفع كفاءة السوق العقاري، أشار الزهراني إلى إطلاق برنامج "تقييم"، الذي أسهم في حوكمة الحلول التمويلية عبر إصدار أكثر من 1.2 مليون تقرير حتى الآن، وقيام الفريق بأكثر من 1.2 مليون زيارة ميدانية لتقييم مراحل البناء وضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات.

"تطوير": 53 مشروعًا سكنيًا و4000 وحدة جديدة

وتحدث الزهراني عن دور الصندوق في تمكين المطورين العقاريين من خلال برنامج "تطوير" الذي مكّن 38 شركة تطوير عقاري من إنشاء 53 مشروعًا سكنيًا وفرت أكثر من 4,000 وحدة سكنية، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مما يعزز المعروض السكني ويخدم احتياجات مستفيدي برنامج الدعم.

3 حلول تمويلية مبتكرة في 2024

وفي ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل العقاري، كشف الزهراني أن الصندوق استحدث خلال العام 2024 3 حلول تمويلية جديدة هي:

وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المستفيدين، وزيادة قدرتهم على تملك المسكن المناسب.

أكثر من 70 مليار ريال دعم حتى 2025

وأكد الزهراني أن مستفيدي الصندوق العقاري حصلوا على دعم تمويلي تجاوز 70 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرار الصندوق في أداء دوره التنموي والتمويلي في تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق تطلعات المواطنين في التملك.