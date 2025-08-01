"الصحة العالمية": قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة

الإمدادات جاهزة عند الحدود

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:48 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة، وذلك بحسب التحذير الذي نشره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هذا الأسبوع.وأضافت المنظمة في بيان، أن "الناس لا يجدون طعامًا عدة أيام، وآخرون يموتون لأن أجسادهم التي تعاني نقص التغذية أو الضعف الشديد تستسلم للأمراض أو لفشل الأعضاء".وأوضحت أنه بينما يُنتظر من النظام الصحي أن يكون مصدرًا للإعاشة والإغاثة، فإن النظام الصحي في غزة يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية والوقود، وغير ذلك من الضروريات اللازمة لأداء مهامه بشكلٍ كاملٍ، بل إن العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يعانون الضعف بسبب الجوع.وشددت المنظمة على ضرورة وجوب السماح فورًا بدخول الأغذية والأدوية وجميع أشكال المساعدات، وذلك على نطاق واسع، عبر جميع الطرق الممكنة، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات جاهزة لدى شركاء الأمم المتحدة ومنتظرة عند الحدود.ودعت منظمة الصحة العالمية، الكيان الإسرائيلي إلى التعجيل بتيسير وصول الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، بضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق، من أجل إيصال المساعدات وتوزيعها، وإنهاء هذه المعاناة، ووقف إطلاق النار.أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا للشهر السابع على التوالي.كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بمدينة رام الله، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه الفلسطينيين، ترافق ذلك مع عمليات هدم وتجريف جنوب مدينة بيت لحم.