غرفة جدة تنظّم ورشة عمل حول “إستراتيجيات إعادة هيكلة الشركات 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت غرفة جدة, اليوم, ورشة عمل بعنوان “إستراتيجيات إعادة هيكلة الشركات 2025″، بمشاركة عدد من أعضاء الغرفة وأصحاب المصلحة، في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال من التعامل مع التحديات المتغيرة في بيئة السوق، وذلك بمقر غرفة جدة.

وتأتي هذه الورشة لتعزيز الفهم حول الأساليب المرنة التي يمكن للشركات اعتمادها عند إعادة بناء هيكلها الإداري أو التشغيلي، بما يسهم في تعزيز كفاءتها وتحقيق استدامتها.

وجمعت الورشة بين عدد من الخبراء والمختصين في مجالات المحاسبة، والاستشارات، والتخطيط المؤسسي، والحوكمة القانونية، مما أضفى على الورشة قيمة معرفية مضافة, وأتاحت للمشاركين التفاعل مع المحاور المطروحة والاستفادة من التجارب المقدمة.

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