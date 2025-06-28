شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يدشّن أولى رحلات طيران هاينان الصينية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم أولى الرحلات الجوية لشركة طيران هاينان الصينية، كأول مطار في المملكة يقوم بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مدينة هايكو الصينية بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وتعزز هذه الوجهة الجديدة بين المدينتين الحركة الجوية النامية، مما يرسخ مكانة المطار كمركز لوجستي عالمي، ويضيف ربطًا جويًا مباشرًا بين المملكة والصين.

واستقبل الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ تشي، وعدد من قيادات هيئة السياحة وبرنامج الربط الجوي والقطاعات الحكومية والأمنية العاملة في المطار.

وتُعد شركة طيران هاينان الجوية من أفضل (10) شركات طيران على مستوى العالم وفق تقييم “سكاي تراكس” العالمي، مما يجعل من هذه الشراكة إضافة نوعية ترتقي بمستوى الخدمات الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتوفر للمسافرين تجربة سفر عالية الجودة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: “نعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع خطوط هاينان الصينية، ونتطلع إلى التوسع في هذه الشراكة وتفعيلها عبر المبادرات والحملات الترويجية التي تطلقها الهيئة السعودية للسياحة”.

وأضاف فهد حميد الدين “أن نسبة نمو أعداد الزوار الصينيين بلغت (52%) مقارنة بالعام الماضي، وتم زيادة الربط الجوي بين السعودية والصين عبر ست شركات طيران إلى (29) رحلة أسبوعيًا، مستهدفين الوصول إلى (5) ملايين سائح صيني سنويًا بحلول العام 2030”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر : “إن هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن إستراتيجية شركة مطارات جدة التي تسعى إلى وصول عدد وجهات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى (150) وجهة دولية بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأضاف “أن تشغيل أولى الرحلات المجدولة لطيران هاينان إلى الوجهات الجديدة ضمن الرحلات المجدولة للمطار، سيسهم في تعزيز الربط الجوي بين المملكة والقارة الآسيوية، بما يعكس مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمركز إستراتيجي للنقل الجوي، ويدعم خطط التوسع الموجهة في البنية التحتية للمطار وخدماته، لتلبية تطلعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم”.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان أن هذا اليوم يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط العالمي للمملكة، مشيرًا إلى أن استقبالنا لشركة هاينان في جدة، وزيادة الرحلات من قبل شركات الطيران الصينية الأخرى، يعكس تزايد الطلب على السفر بين البلدين، ويسهم في تنشيط السياحة والتبادل الثقافي، ويُرسخ مكانة المملكة كبوابة عالمية وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأكد ماجد خان على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود معالي وزير السياحة المشرف العام على برنامج الربط الجوي أحمد بن عقيل الخطيب، لتعزيز حضور المملكة كوجهة سياحية معتمدة للسياح الصينيين، وذلك في إطار خطة تهدف إلى جذب أكثر من (5) ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، لتصبح السوق الصينية ثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الممثلة في جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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