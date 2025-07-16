الارشيف / الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الاربعاء 16-7-2025 فى البنوك

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 16 يوليو 2025 12:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 16-7-2025، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار,


وسجل في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.


وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.36  جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.
49.46  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.36  جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.36  جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

