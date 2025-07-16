شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.
وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
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