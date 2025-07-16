شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
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