شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة،

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.44%، والعرب على 3.93%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16 مليون جنيه، 106.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، 579.6 ألف جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16012 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 15.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 37 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 15.66%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 207.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.19%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.64%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 110.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 547.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 24.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.