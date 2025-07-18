شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وجولدن تكس للأصواف، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 آلاف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 16625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 37.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 122.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.75%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 14.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.769 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 33.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 520.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 605.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.46%.