آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 20-7-2025 أمام الجنيه المصري

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأحد 20-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى عند 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.35 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.