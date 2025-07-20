شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025.

إيقاف تداول 18 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للأسمنت-قنا، ومصر بني سويف للأسمنت، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 136.8 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.53%، والعرب على 22.93%، واستحوذت المؤسسات على 37.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 381.8 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 767.8 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 17330 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 143.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.20%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.88%.

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 61 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 13.38%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 124.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.28%.

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 27.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 32.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.