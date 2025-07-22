شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وجولدن تكس للأصواف، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.6 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 5.24%، واستحوذت المؤسسات على 21.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 238.6 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.8 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 17224 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 80.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.13%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 31.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.76%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 254.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 35.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 38.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.53%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.55%.

- وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 31.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 75.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.