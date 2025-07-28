«البلديات» تحدث اشتراطات المستودعات والمخازن.. و6 أشهر لتصحيح الأوضاع

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد عدد من التحديثات على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني. الفئات الجديدة المخازن وأوضحت الوزارة أن نطاق التطبيق يشمل المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يتضمن مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، المغطاة والمكشوفة، فضلاً عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يواكب التطورات في القطاع ويعزز الامتثال للضوابط النظامية ويحد من مظاهر التشوّه البصري. ملهة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع وبيّنت الوزارة أنه تم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

وشملت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل ويعزز كفاءة الأداء.

