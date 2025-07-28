الاقتصاد

«رؤوم التجارية» تتكبد صافي خسارة 2.7 مليون ريال بالربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«رؤوم التجارية» تتكبد صافي خسارة 2.7 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة رؤوم التجارية تسجيل صافي خسارة بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 4.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق 2024.
أفادت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الإثنين، بانخفاض أرباحها للنصف الأول من 2025 بنسبة 92% إلى 2.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 28.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالت "رؤوم": " يرجع السبب في تحقيق صافي خسائر للربع الحالي من عام 2025 مقارنة بتحقيق صافي أرباح بالربع المماثل من عام 2024 إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 9.7% بالإضافه إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 4.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح 0.5 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024."
وأوضحت أن أسباب صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري يرجع إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 13.8%، بالإضافة إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 3 ملايين ريال مقارنة بأرباح بلغت 14.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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