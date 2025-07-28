«رؤوم التجارية» تتكبد صافي خسارة 2.7 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة رؤوم التجارية تسجيل صافي خسارة بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 4.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق 2024.
أفادت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، بانخفاض أرباحها للنصف الأول من 2025 بنسبة 92% إلى 2.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 28.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالت "رؤوم": " يرجع السبب في تحقيق صافي خسائر للربع الحالي من عام 2025 مقارنة بتحقيق صافي أرباح بالربع المماثل من عام 2024 إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 9.7% بالإضافه إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 4.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح 0.5 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024."
وأوضحت أن أسباب صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري يرجع إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 13.8%، بالإضافة إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 3 ملايين ريال مقارنة بأرباح بلغت 14.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.
أفادت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، بانخفاض أرباحها للنصف الأول من 2025 بنسبة 92% إلى 2.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 28.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالت "رؤوم": " يرجع السبب في تحقيق صافي خسائر للربع الحالي من عام 2025 مقارنة بتحقيق صافي أرباح بالربع المماثل من عام 2024 إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 9.7% بالإضافه إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 4.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح 0.5 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024."
وأوضحت أن أسباب صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري يرجع إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 13.8%، بالإضافة إلى إثبات خسائر إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة بقيمة 3 ملايين ريال مقارنة بأرباح بلغت 14.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.