الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه في البنوك.. آخر تحديث

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه في البنوك.. آخر تحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه في البنوك.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025، أمام الجنيه المصري، فى ختام التعاملات الرسمية بالبنوك العاملة، وبلغ في البنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.


وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار، فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم  لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وجاء سعر الدولار بالبنك 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك اليوم  كالآتى:
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى


48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر


48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


48.6 جنيه للشراء.
48.7 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
48.62 جنيه للشراء.
48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا