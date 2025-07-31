شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بـ48.64 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 31 يوليو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 31-7-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى الى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع ،وسجل فى البنك الأهلى 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.

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