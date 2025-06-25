شركة التيثر تطمح لتكون أكبر شركة تعدين بيتكوين في العالم بحلول نهاية 2025

أعرب “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، عن طموح الشركة لأن تصبح أكبر جهة تعدين لعملة البيتكوين عالميا بحلول نهاية عام 2025، مؤكدا أن هذا التوجه جزء من استراتيجية أوسع لحماية استثماراتها وتعزيز حضورها في النظام البيئي للعملات المشفرة.

وخلال ظهوره في بودكاست “العقل الكبير” على قناة “ذا بلوك”، أوضح “أردوينو” أن شركة التيثر، التي تحقق أرباح سنوية تقدر بنحو 13 مليار دولار من خلال فريق لا يتجاوز 200 موظف، وسّعت بشكل ملحوظ من استثماراتها خارج قطاع العملات المستقرة، لتشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الاتصالات، مراكز البيانات، البنية التحتية للطاقة، وتعدين البيتكوين.

وأضاف أن استثمار الشركة في تعدين البيتكوين ليس مدفوع فقط بالعوائد المالية، بل نابع من رغبتها في حماية أصولها الرقمية، وعلى رأسها أكثر من 100,000 بيتكوين تمتلكها الشركة، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار.

وأشار إلى أن الانخراط في التعدين يُعد وسيلة لضمان أمن الشبكة والمساهمة في استقرار النظام البيئي الذي تعتمد عليه أصول الشركة.

أقرّ “أردوينو” بأن شراء البيتكوين مباشرة يُعد عادة أكثر ربحية من الاستثمار في التعدين، لكنه شدد على أن شركة التيثر، بحكم خبرتها الطويلة في السوق، ترى ضرورة أن تكون فاعلة في البنية التحتية التي تحمي البيتكوين.

وقال:

لا ينبغي دائما الثقة في وعود شركات التعدين بتحقيق أرباح للمستثمرين، لكن في حالتنا، لدينا دافع استراتيجي وليس تجاري فقط.

ورغم أن التيثر لم تفصح بعد عن معدل التجزئة الذي تحققه حاليا، فإن الشركة استثمرت أكثر من ملياري دولار منذ عام 2023 في مشاريع للطاقة والتعدين في دول مثل أوروغواي وباراغواي والسلفادور. وتشمل هذه الاستثمارات إنشاء محطات فرعية، وتطوير مصادر طاقة متجددة، والدخول كمستثمر جزئي في شركات تعدين قائمة.

وكان المبلغ الأولي البالغ 500 مليون دولار الذي تم ضخه أواخر 2023 بمثابة خطوة أولى ضمن خطة توسعية واسعة النطاق لا تزال قيد التنفيذ.

بهذا المسار، تسعى شركة التيثر إلى ترسيخ موقعها ليس فقط كمُصدر للعملات المستقرة، بل كمساهم فاعل في البنية التحتية لتقنية البلوكشين ذاتها.

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