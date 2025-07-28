رومان ستورم يطلب 1.5 مليون دولار إضافية مع استمرار محاكمته في قضية Tornado Cash

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - يسعى رومان ستورم، أحد مبتكري بروتوكول Tornado Cash، للحصول على دعم مالي إضافي بقيمة 1.5 مليون دولار لتغطية التكاليف القانونية المتزايدة، في ظل استمرار محاكمته البارزة المتعلقة بالعملات المشفّرة والتي دخلت أسبوعها الثالث.

في "نداء عاجل للدعم"، نشر ستورم طلبًا عبر منصة X بتاريخ 26 يوليو، قال فيه إن التكاليف القانونية "تتراكم بسرعة كبيرة". وكتب: "قد يبدو الأمر جنونيًا، لكنني بحاجة مرة أخرى إلى نحو 1.5 مليون دولار"، مشيرًا في منشور آخر إلى أن فريقه القانوني "يعمل بلا توقف".

وأضاف: "لقد نسينا كيف يبدو النوم الطبيعي. كل ساعة تُحتسب، وكذلك التكاليف". وكان مجتمع العملات المشفّرة قد تبرّع بالفعل بأكثر من 3.9 ملايين دولار لتمويل الدفاع القانوني لستورم، وذلك منذ بدء المحاكمة في 14 يوليو في مانهاتن، نيويورك.



قد تشكّل محاكمة ستورم سابقة قانونية لتجريم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر، ما يُعد تهديدًا حقيقيًا للابتكار في مجال التمويل اللامركزي، فضلًا عن تقييد كبير للحقوق الرقمية في الخصوصية.

لكن أدوات الخصوصية مثل Tornado Cash أثارت انتقادات واسعة بسبب استخدامها من قبل جهات مشبوهة مثل مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية ما دفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى فرض عقوبات على البروتوكول في أغسطس 2022.

غير أن تلك العقوبات أُلغيت في يناير بعد أن رفع مستخدمو Tornado Cash دعوى مدنية ضد OFAC، وتمت إزالة البروتوكول رسميًا من قائمة العقوبات في مارس.

ملايين الدولارات لدعم الدفاع القانوني

وفقًا لموقع Roman Storm، تم جمع أكثر من 3.2 ملايين دولار لصالح "صندوق الدفاع القانوني لستورم"، أي ما يُعادل 65٪ من هدف جديد يبلغ 5 ملايين دولار.

كما وصلت مؤسسة إيثريوم إلى هدفها المحدد مسبقًا بجمع 750,000 دولار لدعم دفاع ستورم.

إجمالي التبرعات المقدمة من مؤسسة إيثريوم وصندوق دعم الدفاع القانوني لستورم. المصدر: Freeromanstorm.com

المحاكمة مستمرة في نيويورك

من المتوقع أن تنتهي المحاكمة في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بحلول 11 أغسطس تقريبًا.

ويتهم الادعاء الأمريكي ستورم بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وتشغيل نشاط غير مرخّص لتحويل الأموال، في ما يتعلّق بدوره في إنشاء Tornado Cash.

أما الدفاع، فيؤكد أن Tornado Cash لم يكن مشروعًا تجاريًا، بل بروتوكول لامركزي وغير قابل للتعديل، وقد تم استخدامه خارج نطاق سيطرة مطوريه. ويرتكز الدفاع القانوني على توجيهات صادرة عن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) في عام 2019، والتي نصّت على أن مطوري برامج إخفاء الهوية لا يُطلب منهم التسجيل كمزوّدي خدمات مالية.

كما يجادل فريق الدفاع بأن الحق في كتابة ونشر الشيفرات البرمجية محميّ بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي، والذي يضمن حرية التعبير.

شركاء ستورم يواجهون مصائر مختلفة

شارك ستورم في تطوير Tornado Cash إلى جانب أليكسي بيرتسيف ورومان سيمينوف عام 2019، مستلهمًا الفكرة من أحد منشورات مؤسّس إيثريوم فيتاليك بوتيرين حول أدوات الخصوصية.

وقد أُدين بيرتسيف بتهمة غسل الأموال في مايو 2024 في هولندا، وهو الآن في مرحلة الاستئناف، بعدما تم الإفراج عنه بشروط مشددة، منها الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

أما سيمينوف فلا يزال طليقًا، وقد أُدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).