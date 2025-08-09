عودة القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق 4 تريليون دولار مع تألق واضح لعملة الايثيريوم

شهد سوق العملات المشفرة قفزة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية بنحو 200 مليار دولار، لتعود فوق مستوى 4 تريليون دولار، بدعم من صعود قوي لعدد من العملات الرقمية البديلة والكبيرة.

سجل سعر البيتكوين ارتفاع تدريجي إلى حدود 118 ألف دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 117 ألف دولار، بينما انخفضت هيمنة البيتكوين على السوق إلى 58% بعد فقدان قرابة 2% خلال أيام، في ظل أداء جيد للعملات الرقمية البديلة.

يأتي ذلك بعد بداية متذبذبة لشهر أغسطس، حيث هبطت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع قرب 112 ألف دولار، قبل أن تتعافى تدريجيا.

حاليا عملة الإيثيريوم هي نجمة هذه الفترة، إذ ارتفع سعر الايثيريوم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف مسجلا 4,200 دولار.

كما حققت DOGE وLINK وHYPE مكاسب بنسب وصلت إلى 8%، في حين قفزت ENA بنسبة 20% إلى 0.73 دولار، وارتفعت PEPE بـ 11%.

هذا الزخم أعاد الحديث عن موسم العملات البديلة، مع تحركات قوية شملت أيضا عملات متوسطة القيمة مثل CRO وUNI وXMR، مما ساهم في تعزيز موجة الصعود الأخيرة في السوق.

اقرأ أيضا:

السلفادور تطلق أول بنوك البيتكوين في العالم

دبي تمنح شركة “Laser Digital” أول ترخيص لمشتقات العملات الرقمية المنظمة

