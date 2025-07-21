نشرة منتصف الليل| خطوات حجز شقق الإسكان.. وخسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الإسكان تنشر فيديو يوضح خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين المرحلة الثانية، حيث تم تصميم فيديو توضيحي يهدف إلى إيضاح خطوات التقديم بدقة وبصورة مبسطة للمواطنين، بحيث يمكن لأي مواطن تتبع هذه الخطوات حتى يقوم بتحميل كراسة الشروط التي يرغب في الحصول عليها.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفيديو التوضيحي متاح عبر جميع المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن مشاهدته أيضًا عبر القناة الرسمية للصندوق بموقع يوتيوب عبر الرابط الإلكتروني

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وزير التعليم : وجبات ساخنة لـ 5 ملايين طالب.. ولا مدرسة بلا أشجار أو طلاء لائق

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ مشروع وطني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر"، يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة ومتكاملة للطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا، حرصًا على دعم صحة التلاميذ وتحسين البيئة التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.

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حرارة شديدة.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين بالظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

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الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تواجه تحديات غير مسبوقة، لكنها تضع استراتيجيات فعالة لاستعادة عافيتها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد ربيع أن "الهيئة خسرت نحو 62% من عائداتها الدولارية خلال العامين الماضيين"، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر جاءت نتيجة التحولات في طرق الشحن والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

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