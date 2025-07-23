شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على مشروع جديد بالبحر الأحمر يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم "شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية" ش.م.م للعمل في مجال بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية، على مساحة اجمالية مقدارها 21.2 ألف م2 بمواقعها الثلاث بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عبر استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار، ويساهم في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة، كما يُحقق المشروع أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الموانئ والتسويق لها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الموانئ تماشيا مع سياسة الدولة مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل ومردود اقتصادي على الاقتصاد القومي، كما أن إقامة المشروع ستجعل من موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بشكل عام مركزاً هاماً في البحر الأحمر لحركة الركاب وخاصة الرحلات السياحية لقدرته على استيعاب عدد كبير من السائحين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة.



كما يساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل للركاب وبأسعار مناسبة من خلال الخدمات المقدمة من مكاتب الجوازات والجمارك المتواجدة بصالات المحطة، بالإضافة الى الخدمات الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومنافذ البيع بالتجزئة التي سيتم تأجيرها لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الامتعة داخل نطاق المحطة، فضلاً عن إدارة جدول الرحلات البحرية وحجز الرصيف لسفن الرحلات البحرية والعبارات، إلى جانب العمل على توليد فرص عمل جديدة مدربة ومؤهلة مباشرة وغير مباشرة ونقل تكنولوجيا متقدمة.