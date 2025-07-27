شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر أدخلت 70% من مساعدات غزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم الفلسطينيين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن القاهرة ساهمت في إدخال نحو 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع قبل 19 يناير الماضي، وهو التاريخ الذي شهد إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من جانبها ومنع دخول المساعدات بشكل كامل.

وأشار "خلاف"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر لا تزال تبذل جهودًا حثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة دون عوائق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التحركات المصرية في هذا الملف تسير على ثلاثة مسارات متوازية:

• المسار الأمني: ويشمل السعي للتوصل إلى تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار.

• المسار السياسي: ويتمثل في مواصلة حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

• المسار الإنساني: ويهدف إلى ضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل.

وأكد السفير تميم خلاف، أن مصر ستواصل دورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل التخفيف من معاناته، ودفع الجهود نحو حل عادل وشامل يضمن حقوقه المشروعة.