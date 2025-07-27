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تنسيق المرحلة الأولى.. 91.56% علمى علوم و88.44 % للرياضة و72.81% للأدبى - الخليج 365

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  • تنسيق المرحلة الأولى.. 91.56% علمى علوم و88.44 % للرياضة و72.81% للأدبى - الخليج 365 1/2
  • تنسيق المرحلة الأولى.. 91.56% علمى علوم و88.44 % للرياضة و72.81% للأدبى - الخليج 365 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. 91.56% علمى علوم و88.44 % للرياضة و72.81% للأدبى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي 205/2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/8 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة
(94721)طالب وطالبة.

عدد الطلاب                             الحد الأدني الشعبة

293.0021853 درجة فأكثر أي بنسبة 91.65 % فأكثر الشعبة العلمية

283.0016577 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر الشعبة الهندسية

233.0054073 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % فأكثر الشعبة الأدبية

92503  الإجمالي

ب - النظام القديم

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

350.001411 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر الشعبة العلمية

335.00280 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر الشعبة الهندسية

527 الشعبة الأدبية

270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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