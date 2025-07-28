شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعرض على حكومة نتنياهو خطة السيطرة على قطاع غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عرض على المجلس الحكومي المصغر بقيادة بنامين نتنياهو، خطة عسكرية بموجبها يتم السيطرة على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال في رسالة إلى المجلس المصغر، إنه يواجه صعوبة في القتال بغزة، وأن توسيع العمليات العسكرية في القطاع قد يعرض حياة الرهائن للخطر

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فإن الجيش قال: نحن بحاجة لحسم واضح بشأن الأهداف وعملية عربات جدعون لم تحقق المطلوب، ولكن لا نية لتوسيع العمليات في غزة بطريقة تعرض حياة الرهائن للخطر".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية، قطاع غزة الفلسطيني، برا وبحرا وجوا، وتمنع عنه الماء والغذاء والدواء، وتسببت عملياتها العسكرية في استشهاد وإصابة ما يقرب من 210 آلاف فلسطيني.