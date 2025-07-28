شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: السماح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام بمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الضمانات التي تقدمها الهيئة بخصوص نزاهة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وتناول الشكل المتوقع للإشراف القضائي في العملية الانتخابية.

وقال في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "يشرف على الانتخابات هيئة مستقلة أعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية لا يجوز التدخل في عملها وتتمتع بالاستقلالية التامة، ويشرف على كل صندوق انتخابي في كل اللجان المنتشرة بمدن مصر أو قراها عضو هيئة قضائية".

وتابع: "وفرنا أفضل نظم التأمين لنقل وحفظ أوراق العملية الانتخابية، وسمحنا لمن يرغب من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة الانتخابات، وليس لدينا ما نخفيه، بل لدينا ما نفخر به، والهدف هو انتخابات نزيهة تليق بتاريخ ومكانة مصر".

وأكد: "هناك وفود قادمة إلى مصر، وهناك موافقات لـ9 منظمات دولية ووسائل إعلام ستدخل لجان الاقتراع، وستحضر إجراءات التصويت والفرز كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة".