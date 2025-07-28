شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: لا تنجرفوا وراء الشائعات المغرضة وعلينا الوقوف خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن كلنا على قلب رجل واحد تحت مظلة الدولة المصرية العظيمة، مضيفا أن اليوم نلتقى فى المؤتمر الحاشد ليس لدعم مرشحينا فقط ولكن لنعلن بوضوح أننا جزء من هذا الوطن نشارك فى بناءه ونقف خلف قيادته ونمد أيدينا لكل مواطن شريف يشارك فى التنمية والاستمرار وشدد على دعمه للقيادة السياسية وسط كل المخططات الارهابية التى تواجهها الدولة المصرية

وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية يجدد الإشادة ويثمن خطوات وقرارات القيادة السياسية ودعمها للقيادة السياسية ونندد بدعوات التظاهر التحريضية أمام السفارات وهى الدعوات المشبوهة والتى وراءها مخططات إرهابية ونعلن رفضنا باستغلال قضية الشعب الفلسطيني للإساءة إلى الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها.

مشددا : لا تنجرفوا وراء الشائعات المغرضة وعلينا أن نتذكر بيان الرئيس السيسي اليوم الذى أكد فيه على موقف الدولة تجاه الشعب الفلسطيني ودعوته للمجتمع الدولي والاقليمي للتحرك بصدق تجاه وقف القتال شعب فلسطين محتاج الدعم من كل دولة فى العالم وأرجو أن يستجيب المجتمع الدولي لدعوات الرئيس مشددا على أن الموقف المصري شريف تجاه القضية الفلسطينية.

ووجه تحية إعزاز وتقدير للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية.

