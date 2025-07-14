شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرمانهم من المياه النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت، الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تشمل استهداف مصادر المياه؛ مما أدى إلى انهيار البنية التحتية المائية وحرمان السكان من حقهم الأساسي في الحصول على المياه النظيفة والآمنة.



جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقتها الملحق الدبلوماسي جنى الظفيري، اليوم، أمام جلسة الدورة العادية الـ25 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "الحق في الماء: منظور حقوق الإنسان".



وأعربت "الظفيري" عن قلق دولة الكويت - كذلك - من هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على إيران؛ مما يهدد الأمن المائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه الخليج العربي للحصول على المياه.

وأكدت أن الحق في المياه مكفول باعتباره مسئولية مشتركة تقوم على تفعيل آليات التعاون والتضامن الدوليين.



وشددت على إيمان دولة الكويت بأهمية الشراكة الدولية في ضمان هذا الحق حيث أقامت فعالية بعنوان "تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي" على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى الدور المحوري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في هذا المجال الذي أسهم بتمويل أكثر من 125 مشروعا للمياه والصرف الصحي منذ إنشائه بما يشكل نسبة 15% من إجمالي المشروعات التي يمولها لرفع مستوى المعيشة وتخفيض معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.



وأشارت الظفيري إلى مساهمة دولة الكويت في تعزيز التعاون الدولي لدعم الحوكمة الرشيدة للمياه والابتكار إذ وقعت ميثاق "المنظمة العالمية للمياه" إلى جانب الدول المؤسسة في شهر مايو الماضي في الرياض، وقالت إن الرؤية الوطنية التنموية "كويت جديدة 2035" تضمنت ركيزتين هما "بنية تحتية متطورة" و"بيئة معيشية مستدامة"؛ وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن الدورة العادية الـ25 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي انطلقت اليوم بمقر المنظمة في جدة تحت عنوان "الحق في الماء: منظور حقوق الإنسان".

وترأس وفد الكويت المشارك في الدورة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، بمشاركة القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، يوسف التنيب، والمستشار ضمن ممثلية الكويت لدى المنظمة، تركي الديحاني، ومن وزارة الخارجية الكويتية، الملحق الدبلوماسي جنى الظفيري، والملحق الدبلوماسي فواز قطب الدين.