هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب ولاية البويرة الجزائرية

الدمام - شريف احمد - سجلت ولاية البويرة في الجزائر اليوم هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، بأن الهزة وقعت عند الساعة 21:11 بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 4 كيلومترات جنوب - شرق بلدية تاقديت بولاية البويرة.
